Sungurlu önceki Kaymakamı ve İzmir Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti. Görmüş, ziyarette Belediye Başkanı Dere ve Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ile bir süre görüştü.

Muhsin Dere, ziyaretle ilgili olarak, "Geçtiğimiz yıllarda Sungurlu'muzda görev yapıp gönüllerde iz bırakan İzmir Çiğli Kaymakamımız Sn. Fatih Görmüş, ziyarette bulundular. Sn. Kaymakamımıza nazik ziyaretleri ve hoşsohbetleri için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Kaymakam Görmüş, "Sayın Başkanım, Sungurlu’yu ve sizleri özlemişim. Keyifli bir gün oldu. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese çok selamlar." dedi.

Fatih Görmüş, Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'nın annesi Fatma Uçakçı ile de sohbet etti.

Editör: Haber Merkezi