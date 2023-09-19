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Olay Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi Üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre E.N.E., bir nedenle 2 aylık çocuğu B.E.’yi balkondan aşağı attı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 aylık B.E., otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, anne E.N.E., polis ekiplerince göz altına alındı.