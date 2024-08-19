Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Kulüp'ten yapılan açıklamada, Doğu maraton tribününde 517, kale arkası tribünlerinde 1059, kapalı sağ ve sol tribünlerde 55, misafir tribünde 53, Özel VİP B tribününde 4, VİP tribününde ise 266 olmak üzere toplam 1.954 biletli seyircinin izlediği duyuruldu.

Maç öncesi gerek kombine, gerekse passoligten satın alınan bilet sayısı 2 .525 olmasına rağmen 500 üzerinde taraftarın maça gelmediği de açıklandı.

Editör: RIFAT KARA