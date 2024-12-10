Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bayat Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen Çeltik ve Hububat İşleme Tesisi Projesi’nin protokolü imzalandı.

Protokol, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

19 milyon 328 bin lira değerindeki projenin %70’lik kısmı, DOKAP tarafından karşılanacak. Proje, Bayat Ziraat Odası ve bölgede faaliyet gösteren çiftçilere önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR