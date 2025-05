Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

Afacan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının, sadece bir kurtuluş hareketi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu belirterek, “Atatürk’ün önderliğinde başlayan Millî Mücadele, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığı için her türlü fedakârlığı yapacağını tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır” dedi.

Afacan, Samsun’da yakılan meşalenin Amasya’da millî iradeyi, Erzurum ve Sivas kongrelerinde milletin kararlılığını, TBMM’nin açılışıyla halk egemenliğini ve Cumhuriyet’in ilanıyla da yeni bir devletin kuruluşunu müjdelediğini ifade etti.

19 Mayıs’ın yalnızca Türkiye için değil, aynı kaderi paylaşan tüm Türk yurtları için de bir umut ve esin kaynağı olduğuna dikkat çeken Afacan, “Bugün, 17 bağımsız Türk devletinin bayrakları altında yükselen her bir ses, bu tarihi yürüyüşün sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Afacan mesajında, 19 Mayıs’ın bir anma gününün ötesinde; millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin, inancın ve geleceğe yürüyüşün sembolü olduğunu dile getirerek, “Görevimiz, bu yüksek idealleri yaşatmak, Cumhuriyetimizi ilelebet korumak ve gençliğimizi bilimin, aklın ve millî değerlerimizin ışığında daha güçlü bir geleceğe hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Afacan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ne mutlu 19 Mayıs’ı yüreğinde taşıyana, ne mutlu Türk’üm diyene! Ne mutlu milletini ve bayrağını her şartta savunana!”

