Atatürk’ün sineyi millete dönerek hürriyete giden yolun ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkarak attığını, Bandırma Vapuru’nun İstanbul'dan istiklal çıkarak inancı, iradeyi, zaferi ve istiklal özlemlerini taşıdığını ve milli mücadelenin sönmeyecek ateşini tutuşturduğunu söyleyen TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, “Artık Anadolu baştan başa Mustafa Kemal'di” dedi.

Asırlarca biriktirdikleri kin ve nefretleriyle Türklüğe savaş açan, ölümcül darbeyi indirmek amacıyla her türlü imkanlarıyla topraklarımıza üşüşen muhasım odakların Türk milletine kefen biçemeyeceklerinin Samsun’da yakılan milli mücadele meşalesiyle tescil edildiğini de belirten İsmail Deli; “Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı, ülkesine, ülküsüne, ailesine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek ülküleri amaçlamış, milli ve manevi değerleri özümsemiş Türk gençliğinin yetişmesi halinde Türk milletinin ve Türk devletinin bekası güvence altındadır. Devletin asil evlatlarının görevi de bu gençliği yetiştirmektir. “Lider ülke Türkiye” projesini tamamlamak bizim milletimize olan borcumuzdur. Bu topraklara bin yıllık kardeşliğin getirdiği barış tekrar hakim olacaktır. Bu vesile ile sevgili gençlerimizi selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyorum. 106. yıldönümünde; Türk milletinin bayramını içtenlikle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, muhterem gazilerimizi, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi