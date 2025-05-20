CHP İl Genel Meclisi Üyesi Uysal, “Mustafa Kemal Atatürk fikir, ilke ve devrimleriyle yine gönlümüzde, yine rehberimiz. Ulusumuzun laik cumhuriyet ve demokrasi bağlılığı her gün yeniden güçleniyor” ifadesini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Uysal, işgalci emperyalist güçlere karşı tam bağımsızlık, saltanata ve ihanet odaklarına karşı milli egemenlik mücadelesinin 19 Mayıs 1919’da başladığını ve bu günün ulusumuz için yeniden doğuşun günü olduğunu kaydetti.

19 Mayıs’ın Cumhuriyetin temeli olduğunu vurgulayan Veli Uysal, Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmanın tüm yurttaşların en temel görevi olduğunu dile getirdi.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışının sadece Türkiye tarihini değil dünya tarihini de derinden etkilediğini ifade eden Uysal, “Ulusal günler bizler için tarihimizi, hürriyet ve bağımsızlık için ödenen bedelleri hatırlama günleridir. 19 Mayıs 1919’da yoksul ve bitap düşmüş, teslimiyete boyun eğdirilmiş bir halkın 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla emperyalizme, saraya ve sultana karşı Atasının önderliğinde yeniden ayağa kalktığı gündür. Bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sadece ulusumuzun kaderini belirlemekle kalmadı, dünyayı ve özellikle coğrafyamızı da çok derinden etkiledi. Bağımsızlık rotasını tarihe kazıyarak çizen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bu mukaddes mücadeleyi ırk, din, dil, mezhep farkı gözetmeden bireylerin özgürce yaşadığı bağımsız bir cumhuriyetle taçlandırdı, mazlum milletlere örnek oldu” diye konuştu.

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma idealinden asla vazgeçmeyen, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakabilmek için en ağır bedelleri ödeyen, 19 Mayıs’ta emperyalizme karşı tarihin en büyük direnişini başlatan, aklın ve bilimin ışığında devrimler ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi vatan, millet davasına hayatlarını adamış atalarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aydınlık ve çağdaş bir Türkiye gençlerimizin omuzlarında yükselecek”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ