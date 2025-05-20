Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Müze Müdürü Metin Çakar, akademisyenler, öğretime görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamında bir konuşma yapan Müze Müdürü Metin Çakar, “Ülkemizde yaklaşık 200’ün üzerinde müze binası ile 700’ü aşkın ören yerinde bakanlığımız teşkilatlanmıştır.” dedi.

ÇORUM’DA İLK ARKEOLOJİK KAZI 1906 YILINDA BAŞLADI

Çorum’da ilk arkeolojik kazılara 1906 yılında Hattuşa’da Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından, 1935 yılında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Alacahöyük’te başlandığını aktaran Çakar; “İlerleyen yıllarda bir çok kazı ile Çorum ili halen en önemli arkeolojik kazılara ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Alaca’da ilk yerel müze 1945 yılında, Boğazköy’de 1966 yılında, Çorum’da ise 1968 yılında açılmıştır. Arkeolojik potansiyeli yoğun olan Hititlerin başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve diğer kazı alanlarının ilimiz sınırları içinde yer alması bu kazı alanlarından çıkan eserlerin müzemize gelmesi nedeniyle Çorum Müzesi’nin yenilenmesine ihtiyaç duyulmuş ve bu nedenle yeni Çorum Müze binası 1989 yılında bulunduğumuz bina restore edilerek 2003 yılında hizmete açılmıştır.” şeklinde konuştu.

Vali Ali Çalgan ise konuşmasında müzelerin geçmişle bugünü buluşturduğunu vurguladı.

İnsanlık tarihinin bizlerden önceki medeniyetlerin nasıl yaşadıkları, hayatı nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıkları konusunda bir insanlık serüveninin müzeler aracılığıyla günümüz insanına ve bizden sonrakilere sunulduğu yerler olduğuna dikkati çeken Çalgan, “Müzelerimiz çok kıymetli. İçindeki eserlerimiz çok kıymetli. Çok klasik bir ifade vardır ama bu da doğrudur; ‘Her seferinde tekerlek icat edilmez.’ Bugünün yaşayanları olarak biz, bizden önceki medeniyetlerin derledikleri, değerlendirdikleri ve bir kıvama getirdikleri standartların üzerine bir şeyler koyarak ilerliyoruz, ilerlemeliyiz.” diye konuştu.

Müzecilik konusunda Çorum’un şanslı iller arasında olduğunu belirten Çalgan, “3 bin 800 yıllık bir tarihe sahibiz. Ancak Çorum’daki eserlerin tanıtılması ve ortaya çıkarılması konusunda çok çalışmamız gerekiyor. Kurumlar arası iş birliği gerekiyor. Bu eserlerimizin bulunduğu yerde korunması lazım. En kısa zamanda gün yüzüne çıkarılması lazım. Güzel bir müze binamız var, iyi sahip çıkılmış, eserlerimiz güzel sergilenmiş. Arkadaşlarımız hepsine gözü gibi bakıyor.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum Müzesi Arkeoloji Teşhir Salonu'nda "Bir Ülkenin Mirası-Eve Dönüş" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Vali Çalgan ve protokol üyelerine sergiyi gezdirerek sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca Arkeolog Semih Topçuoğlu "Eski Eser Kaçakçılığı" Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Kudret Sezgin, ise "Epigrafik ve Arkeolojik Verilerde Çorum İlinin Antik Dönem Tarımsal Üretimi" başlıklı bir sunum yaptı.

Müzeler Günü kutlama haftası, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00'te Çorum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek bir gitar etkinliği ile sona erecek.

Gitar Sanatçısı Osman Ünsal Taşçı ve Osman Ünsal Taşçı Gitar Akademisi öğrencilerinin koro ve solo performanslarının yanı sıra Gitar Sanatçıları Barış Hardal ve Hasan Akay da dinletide yer alacak.