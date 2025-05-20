İklim değişikliği ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Çorum’da da obruk riskini artırıyor. Özellikle son dönemde yaşanan kurak kış mevsiminin ardından baharda düşen yoğun yağışlar, toprağın ağırlaşmasına ve obruk oluşumlarının tetiklenmesine yol açabiliyor.

Çorum, son yıllarda obrukların görüldüğü şehirler arasında dikkat çekiyor. Uzmanlar, yer altı yapısında doğal olarak oluşmuş boşluklar ve insan faaliyetleriyle tetiklenen süreçlerin, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda yüzey çökmesine neden olduğunu belirtiyor.

Konya Ovası’nda obruk sayısındaki artış, obruk oluşumlarının daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini gösteriyor. Konya'da son bir yılda 12, Karaman'da 3, Aksaray'da 2, Afyonkarahisar, Sivas ve Eskişehir'de birer obruk meydana geldi. Bu şehirlerin yanı sıra Çorum, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Çankırı, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Bitlis ve Ankara’da da obruklara rastlanıyor.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların özellikle bahar aylarında artabileceğine dikkat çekerek, “Obrukların önemli bir bölümü bu dönemlerde oluşuyor. Yoğun sulama sonrasında çökmeler biraz daha artabiliyor. İlginç bir durum daha var. Bu yıl neredeyse son yılların en kurak kış mevsimini yaşadık. Baharda ise devam eden bir yağışlı dönem içindeyiz. Yağışlı periyot geçtiğimiz yılın neredeyse iki katı. O nedenle toprakta ağırlaşma biraz daha fazla oldu. Toprağın ağırlaşması tek sebep değil ama altta zaten çökmeye hazır bir yapı varsa bunu hızlandırabilen bir etken. O nedenle bölgede obruk sayısında bir artış olması beklenir.”

Editör: AA AJANS