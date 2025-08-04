LERAS TEKSTİL KONKORDATO TALEP ETTİ

Küresel ekonomik dalgalanmaların en çok etkilediği sektörlerden biri olan tekstil, Türkiye’de de zor günler geçiriyor. Sektörde 32 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Leras Tekstil, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 1993 yılında eğitimci Mehmet Zeki Eren tarafından kurulan şirket, özellikle yapay zeka destekli müşteri taleplerine hızlı çözümler üretmesiyle dikkat çekiyordu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı değerlendirme sonucunda Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Geçici mühlet süresince, İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri kapsamında şirketlere karşı her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağını denetlemek üzere üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı. Heyet, hem şirketin mali durumunu hem de alacaklıların taleplerini dikkate alarak raporlar hazırlayacak.

ÇEKLERE "KONKORDATO SÜRECİNDEDİR" ŞERHİ

Mahkemenin aldığı bir diğer önemli karar ise, Leras Tekstil’in konkordato başvurusundan önce düzenlemiş olduğu çekler için geçerli olacak. Geçici mühlet süresi boyunca bu çeklerin bankaya ibrazı hâlinde, çeklerin üzerine "konkordato sürecindedir" şerhi düşülecek. Konkordato sürecinin bir sonraki aşaması için mahkeme, 2 Ekim 2025 saat 11.28’de duruşma yapılmasına karar verdi.