Yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından vatandaşlar kira zammı için 12 aylık enflasyon oranını takip ediyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi de bugün açıklandı. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri ağustos ayı kira zam oranını araştırmaya başladı. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Buna göre ev sahipleri Ağustos ayında kiralarına en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Ağustos 2025 kira artış oranının öğrenilmesi sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.