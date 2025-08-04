Halen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu üyesi olan TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile Kültür ve Sanat ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan Prof. Dr. Sözen önceki gün hayatını kaybetmişti.

Mimarlık ile sanat tarihinin öncü figürlerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Cemil Sözen’in cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sözen’in naaşı 2006’da sonsuzluğa göçen annesi Ülfet Sözen’in bağrında ölümsüzlüğe uğurlandı.

Cenazeye ailesi, sevenleri, kültür - sanat insanları, öğretim üyeleri başta olmak üzere İstanbul Valisi Davut Gül, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, İBB eski Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı eski milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Oktay Özel, siyasetçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Boztepe, G. Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç, Ekonomist fahri hemşehrimiz Mahfi Eğilmez başta olmak üzere 300’ün üzerinde de çelenk yollandı.

Cenazeye katılanlar Kent bilgesi Prof. Dr. Metin Sözen için eşi Betül Sözen ve oğlu Yunus Sözen’e başsağlığı dileklerini iletti.