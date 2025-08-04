Emel-Naim Çetinkaya çiftinin oğlu Hakan Çetinkaya, Hülya-Vedat İssi çiftinin kızları Elif İssi ile düzenlenen bir düğünle hayatını birleştirdi.

Elazığ'daki gerçekleştirilen düğün törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çetinkaya ve İssi aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER Çetinkaya ve İssi ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi