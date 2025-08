Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, özellikle akşam saatlerinde bölge sakinlerinin vakit geçirmek için tercih ettiği Rüstem Eren Parkı’nda yaşanan olaylardan dolayı mahalle sakinlerinin tedirginlik yaşadığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin de benzer şikâyetleri üzerine açıklama yaparak hem güvenlik sorununu gündeme taşıyan hem de çözüm önerileri sunan Muhtar Hasan Belli, şunları söyledi: “Rüstem Eren Parkımız acilen sosyal tesise çevrilmeli. Mahallemizin gözde bir parkının bu şekilde anılması bile utanç verici. Önceki Valimiz Zülkif Bey’in her ay yaptığı toplantıda buradaki sorunları ilk gündem maddemiz olarak dile getirdik. Bir daha da toplantı yapmaya bile gerek duymadılar zaten. Ama kalıcı bir çözümde üretilmedi. Önceki valilerimiz mahalle muhtarlarıyla her ay güvenlik ve asayiş toplantısı yapardı. 8 aydır muhtarlar ile güvenlik ve asayiş toplantısı yapılmıyor maalesef. Mahallemizde her gün olay olmasından bıktık artık. Acil olarak polis noktası ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hamlelerin yapılmasını istiyoruz. Gülabibey Mahallesi halkı bu durumdan çok rahatsız, acil çözüm bekliyoruz.”