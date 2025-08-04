Satı & Alaattin Erdoğmuş çiftinin oğulları Can ile Neşe & Metin Karabalak çiftinin kızları Buse, görkemli bir törenle nişanlandılar.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Sabancı Garden’da düzenlenen nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini ise aile dostlarından Recep Tutuş taktı.

Tamamına ermesi için duaların edildiği nişan töreninde Buse ile Can’ı bu mutlu günlerinde yakın akraba ve dostları yalnız bırakmadı.

Davetliler, nişan töreni boyunca halaylar ve oyun havaları eşliğinde genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Muhabir: SELDA FINDIK