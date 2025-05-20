Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Orhan Tosik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Tosik, açıklamasında milli mücadele ruhunun yılmadan taşındığını belirterek, “Ülkücü Türk gençliği, vatanın ve milletin menfaatleri doğrultusunda canı pahasına mücadele etmeye hazırdır” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, 19 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda Türk gençliğine verilen büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Ülkücü Türk gençliği olarak bir kez daha söz veriyoruz. Huzurunda saygıyla eğildiğimiz milyonlarca şehidimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz vatan için; ülkesine, ülküsüne sıkı sıkıya bağlı, damarlarında dolaşan asil kanın farkında olan, yürekli ve inanmış nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Devletimizin bekası ve milletimizin huzur ve refahı için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışacağız.”

Tosik, açıklamasında gençliğin milli ve manevi değerlerle donatılmasının önemine de vurgu yaparak: “Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak olan gençliğimiz, sadece bilgiyle değil, inançla, kararlılıkla ve vatan sevgisiyle yoğrulmalıdır. Ülkü Ocakları olarak bu bilinçle hareket ediyor, her bir gencimizi geleceğe hazırlarken aynı zamanda Türk milletinin onurlu mirasını da taşıyacak bireyler olarak yetiştiriyoruz” görüşüne yer verdi.

Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Tosik; “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR