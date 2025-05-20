Erkan Yıldız, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Yıldız açıklamasında: “Türkiye Genelin'de çok ilde olduğu gibi Çorum'da da Atatürk Anıtı'nda yapılan törene ne Valilik yetkilileri ne Belediye Başkanı ne de iktidar partisi yetkilileri Anıta gelmemiştir.

Göründüğü üzerine gelmemek için organize olunmuş bir program yapmışlardır. Bugün bu oturduğumuz makamları 19 Mayıs ruhuna borçlu olduğumuzu kimseler unutmasın. Bizler Atatürk sevdalıları kimsenin konu mankeni değiliz. 19 Mayıs ruh'u aslâ unutulmayacak Ülkemizin Temellerinin atıldığı gündür” görüşüne yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK