Çorum’da üniversite öğrencileri, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenledi.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kargı Yerleşkesi Harita ve Kadastro Programı öğrencilerince gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler ormancılık faaliyetleri kapsamında yürütülen harita ve kadastro uygulamalarını sahada gözlemleme fırsatı buldu.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kargı Yerleşkesi Harita ve Kadastro Programı Öğretim Görevlisi Burakhan Duymaz, burada yaptığı açıklamada, ziyaretin öğrenciler açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür eden Duymaz, şöyle konuştu:

“Kargı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumları ve sahada gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme yolunda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu teknik gezi, öğrencilere sadece mesleki bilgi kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda kamu kurumlarında yürütülen uygulamalı çalışmaları yerinde görerek gelecekteki meslek yaşamlarına dair vizyon kazandırmıştır.”

Editör: AA AJANS