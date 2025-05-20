Türkiye genelinde araç sürücülerini yakından ilgilendiren trafik denetimlerinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı denetimlerde 3 milyon 679 bin aracı kontrol etti. Denetimler sonucunda 531 binden fazla sürücüye ceza uygulanırken, toplam ceza tutarı 325 milyon TL'yi aştı. Bu durum, trafik kurallarına uymamanın ağır bedelleri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

EN YÜKSEK CEZA HIZ İHLALİNDEN GELDİ

Trafikte en fazla ihlal hız sınırının aşılması nedeniyle gerçekleşti. Radar kontrollerinde, 150 binden fazla sürücünün hız sınırını ihlal ettiği tespit edildi. 2025 yılı itibarıyla uygulanan yeni cezai yaptırımlar kapsamında:

Yüzde 10 - Yüzde 30 arası hız aşımına: 2.168 TL

Yüzde 30’dan fazla hız aşımına: 4.064 TL para cezası uygulanıyor.

MUAYENESİZ ARAÇLARA TRAFİKTEN MEN

Denetimlerde dikkat çeken bir diğer konu ise muayenesiz araç kullanımı oldu. Toplam 29.116 araç, muayenesiz olduğu gerekçesiyle trafikten men edildi.

2025 yılı araç muayene gecikme cezası, gecikilen her ay için yüzde 5 oranında ek ücret olarak uygulanıyor. TÜVTÜRK tarafından yapılan zorunlu araç muayenelerinde eksik veya uygunsuzluk tespit edilen araçlar, ikinci kontrole çağrılıyor.

EMNİYET KEMERİ VE EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMI: İHMAL EDİLMEMELİ

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre:

29.836 sürücü, emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı.

17.000 kişi, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle işlem gördü.

Emniyet kemeri takmama cezası 2025 itibarıyla 691 TL olarak uygulanıyor. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 12.977 TL olup, sürücünün aracı bağlanabiliyor ve mahkemeye sevk edilebiliyor.

UYGUNSUZ IŞIK KULLANIMINA BİNLERCE LİRA CEZA

Karayolları Trafik Kanunu’nun 64. maddesi gereği, araçlarda uygunsuz ışık sistemleri kullanmak da ceza kapsamına alındı. Son bir haftada far, sis lambası ve neon ışık gibi standart dışı ışıklandırma nedeniyle binlerce sürücüye ceza kesildi. 2025 yılı başından bu yana bu gerekçeyle cezalandırılan sürücü sayısı 26.822’ye ulaştı.

Uygunsuz ışık kullanımının cezası 1.506 TL olup, araçta teknik değişiklik yapıldıysa ek cezalar ve araç muayeneye sevk işlemleri uygulanabiliyor.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sürücüler, üzerlerine yazılan trafik cezalarını e-Devlet üzerinden kolaylıkla kontrol edebilir. Bunun için:

turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Arama kutusuna “Trafik cezası sorgulama” yazın.

“Gelir İdaresi Başkanlığı” hizmeti altından ceza detaylarına ulaşın.

Unutulmamalıdır ki, erken ödeme indirimi ile cezaların %25’i düşürülerek ödenebilir. Bu indirim, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde geçerlidir.