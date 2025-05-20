Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik ön gören yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, alkollü araç kullanmak, kasten yaralama, örgüt üyeliği gibi suçların cezalarının artırılacağını söyledi.

TV100'e konuşan Adalet Bakanı, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin de meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirterek, "Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak." bilgisini verdi.

TRAFİKTE YOL KESENE 3 YILA KADAR HAPİS

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak düzenleneceğini kaydeden Bakan Tunç, trafikte yol kesenler için istenilecek cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacağını söyledi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ CEZASI YENİDEN ELE ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurlarının ve bu suça ilişkin istenilecek cezanın da yeniden ele alındığını ifade etti. Bakan Tunç, "Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları artırılmaktadır." dedi.

KASTEN İŞLENEN SUÇA 3 YIL CEZA İSTENECEK

Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla ceza artışı olacağını söyleyen Bakan Tunç, "Konutta infaz usulünün kapsamı kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıla kadar olan hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınmaktadır." dedi.

Bakan Tunç ayrıca, hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıla kadar hapis cezasının, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesinin öngörüldüğünü söyledi.