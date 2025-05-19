Recep T. A.(25), 19 ACL 336 plakalı aracı ile Ulukavak Mahallesi’nde trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası esnasında Çatak yol ayrımında Hasan A.(42)’nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Hasan A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen Recep T. A., ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK