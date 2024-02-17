Ahlatcı Çorum FK, yarınki Sakaryaspor maçıyla birlikte tarihinde üçüncü kez 18 Şubat gününde resmi maç oynayacak.Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce 18 Şubat’ta oynadığı iki maçı da kazandı.

18 Şubat’taki ilk maçında, 2012’de, Nevşehir Belediye ile sahasında oynadığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçını 3-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, 2021’in 18 Şubat gününde de yine sahasında, Bursa temsilcisi İnegölspor’la oynadığı 2.Lig Beyaz Grup 24.hafta maçından 2-1 galip ayrıldı.

SAKARYA 9 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Sakaryaspor ise daha önce 18 Şubat gününde 9 resmi maç oynadı. Yeşil-siyahlı takım bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve 10 puan topladı. Sakarya temsilcisi attığı 11 gole karşılık 13 gol yedi.