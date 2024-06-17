Çorum’dan Akçakoca’ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi bayramın birinci gününde Çayağzı plajında denize girdi. Dalgalar sebebi savrulan ailenin çığlıklarını duyanlar 5 kişilik ailenin 4’ünü denizden çıkardı. Fakat ailenin 16 yaşındaki oğlu İbrahim Kolcu çıkarılamadı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri denizde çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu İbrahim Kolcu’nun cansız bedeni denize girdiği yerin 100 metre ilerisinde sahile vurdu. Yapılan çalışmanın ardından İbrahim Kolcu’nun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS