

Çorum'da idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nda 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' diyebileceğimiz görüntüler yaşanıyor.

AK Parti ile CHP arasında başlayan üst düzey görüşmeler, yerelde de olumlu karşılık bulduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Çorum'da da AK Parti ile CHP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz'dan oluşan CHP Heyeti, AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katılarak sürpriz yaptı.

AK PARTİ'DEN DE İADE-İ ZİYARET...

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve parti yöneticilerinden oluşan heyet CHP'nin bayramlaşma programına katılım sağlayarak iade-i ziyaret gerçekleştirildi.



Hatırlanacağı gibi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı'nda CHP Örgütü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Yapılan konuşmalarda, Çorum’da sevgi ve kardeşlik ikliminin daha da artması temennisinde bulunuldu.