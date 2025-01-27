Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 23, 24 ve 25.haftaların maç programlarını açıkladı. 15 Şubat’a kadar Ahlatcı Çorum FK’yı çok zorlu bir periyot bekliyor.

22.haftanın açılış maçında, 31 Ocak Cuma günü, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 4 Şubat Salı günü de Ziraat Türkiye Kupas C Grubu 2.hafta maçında, Süper Lig ekibi Başakşehir FK ile deplasmanda karşılaşacak.

SAKARYA MAÇI 8 ŞUBAT’TA

Ligde 23.hafta maçları 7-9 Şubat tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK, kupa maçının ardından 8 Şubat Cumartesi günü, Sakaryaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

YENİ MALATYA MAÇI HAFTA İÇİ

24.hafta maçları hafta içerisinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK, 11 Şubat Salı günü, sahasında lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

KOCAELİ MAÇI 15 ŞUBAT’TA

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 25.hafta maçları ise 15-17 Şubat tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 15 Şubat Cumartesi günü, Kocaelispor’a konuk olacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak zorlu maç saat 19.00’da başlayacak.