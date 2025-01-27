Antalya’da devam eden Gençler ve Büyükler Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda ringe çıkan Çorumlu sporcu Ziya Furkan Gündüz altın madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, büyük erkekler 71 kiloda mücadele eden Ziya Furkan Gündüz, tüm rakiplerini yenerek Türkiye birincisi oldu. Gündüz, elde ettiği bu başarıyla 2025 yılında düzenlenecek uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Çorum’un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ziya Furkan Gündüz, geçtiğimiz yıl Ocak ayında yine Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında da birinci olmuştu.