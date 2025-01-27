Kastamonu’da gerçekleşen oyuncu tarama programını takip eden Galatasaray Kulübü altyapı antrenörlerinden Burak Alyanak 12 yaşındaki genç basketbolcu için Çorum Basketbol Yıldızları Kulübü antrenörü Murat Çalışkan ile irtibata geçti. Mehmet Akif Akınç’ı çok beğendiklerini ifade eden Alyanak, genç basketbolcuyu Galatasaray altyapı seçmeleri için istedi. Çalışkan, Alyanak’ın talebine olumlu yanıt verdi.

Galatasaray altyapı seçmeleri bugün Galatasaray Spor Kulübü altyapı tesislerinde yapılacak.