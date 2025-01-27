Yıllarca profesyonel liglerin tozunu attıran ancak yanlış yönetim politikaları yüzünden 2012-2013 sezonu sonunda amatör liglere düşen, bu sezon büyükler kategorisinde, yerel amatör liglere de katılmayan Çorumspor’la ilgili olarak Başkan Rumi Ispanak’ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Başkan Rumi Ispanak’ın ÇORUM HABER’in 25 Ocak Cumartesi günkü sayısında “Çorumspor diyen yandı” başlığı ile verilen haberi büyük yankı uyandırdı. Başkan Ispanak, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’ya gerek yöneticilerin, gerek canlı maç anlatan spikerlerin “Çorumspor” demesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Çorum FK’ya ‘Çorumspor’ diyenlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtmişti. Ispanak’ın açıklamalarına gerek Çorumspor, gerekse Çorum FK taraftarlarından büyük tepki geldi. Özellikle sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda ve yorumlarda Rumi Ispanak’a sert tepki gösterirken, “Seni rahatsız eden ne?” diye de sormadan edemediler.