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Çocuklara şehir turu attırılması ile başlayan program Hıdırlık’ta yapılan duanın ardından Perşembe Pazarı’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Sünnet şöleninde sürpriz hediyeler, etkinlikler, masal kahramanları ve jonglör gösterileri yer aldı.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, sünnet çocuklar ve aileleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her türlü belediyecilik hizmetini Türkiye’ye örnek şekilde yapıyoruz ama bizim en çok önemsediğimiz işler gönüllere girdiğimiz, yüreklere dokunduğumuz işlerdir. Sünnet şöleni de bunlardan birisidir. Bir anne ve baba için en büyük mutluluklardan birisi evladının mürüvvetini görmektir. Bu evlatlarımızın ilk mürüvvetini bizlere birlik ve beraberlik içerisinde yaşatan rabbimize hamd ediyorum.” dedi.

Sünnet şöleni Ceren Ece Öksüz’ün konseri ile sona erdi. “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmindeki “Heyamo” şarkısı ile tanına Ceren Ece Öksüz, Çorum Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleninde Çorumlulara unutulmaz bir konser verdi.