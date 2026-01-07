Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara anında cevap veren çağrı merkezi, taleplerin ilgili müdürlüklere yönlendirmesini ve kısa süre içerisinde cevap bulmasını sağladı.

Öte yandan 020 yılı başında faaliyetine başlayan 0501 100 19 19 numaralı WhatsApp iletişim hattının da çağrı merkezi gibi 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verdiği, 2025 yılı içerisinde de 58 bin 800 mesaj aldığı belirtildi.

Çorum Belediyesi’nce yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ani gelişen su kesintileri, sel, kar yağışı gibi olumsuzluklarda vatandaşlara bire bir cevap veren ve çözüm sağlayan WhatsApp ihbar hattına yıl boyunca 13 bin 638 bildirim oluşturuldu. Oluşturulan bildirimler ilgili müdürlüklere havale edilerek takibi de yine Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından yapılarak vatandaşlara bilgi akışı sağlandı.

Öte yandan Halkla İlişkiler Birimi; Çağrı Merkezi ve WhatsApp iletişim hattı dışında Çorum Belediyesi web site üzerinden 1447, Gönül Kapısı aracılığıyla yüz yüze görüşmelerde 863, açık kapı biriminden 39 ve CİMER’den 1253 başvuru aldı.

“1350 YENİ DOĞAN SETİ VERİLDİ”

“2024 yılında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından içeriği değiştirilen ve yeni doğan bebek setine çevrilen “Hoş Geldin Bebek” Seti 2025 yılında 1350 aileye ulaştı.

Çorum Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda ekipler ailelerin evlerine giderek paketleri teslim ederken, dileyen aileler ise Gönül Kapısı’na gelerek hediyelerini teslim aldılar.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Halkla İlişkiler Birimi saha çalışmalarında da ara vermiyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini saha çalışmalarıyla toplayan ekipler gelen talep ve sorunları anında müdürlüklere iletiyor.”

Muhabir: Haber Merkezi