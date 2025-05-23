Sungurlu İncesu Köyü bölgesinden geçen ana hatta 15 yıl önce başlayan su kaçağı nedeniyle ilçenin yıllardır yaz ayları ve nüfusun arttığı dönemlerde ciddi anlamda su sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin olurlarıyla bölgeye giden Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Şirin, ekiplerle yaptığı değerlendirme sonucu ciddi bir risk alarak kaçağa müdahale edildiğini yapılan 3 saatlik çalışmanın başarılı sonuçlandırılarak ilçenin büyük bir sorunu daha ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere; “İncesu bölgesinde, Budaközü kenarında bulunan ve on yılı aşkın süredir çözülemeyen ana isale hattımızdaki su patlağını onarmayı başardık. Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonucu daha önce yerinin dahi tespit edilemediği isale hattı patlağını, hemşehrilerimizin su problemi yaşamaması adına İlçemizin suyunu kesmeden çözdük. Özverili çalışmaları sebebiyle Başkan Yardımcım Muhammet Şirin'e, Fen İşleri Müdürüm Uğur Çalman ve ekibine, tüm su arıza personelimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Sungurlu’muzun kronikleşmiş bütün sorunlarını sizlerin destek ve dualarıyla çözeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi