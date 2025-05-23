Sendikaların sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki, kültürel ve dini değerleri de savunması gerektiğini vurgulayan Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Hakan Coşkun, sendikacılığın ağlama duvarı haline getirilmesine karşı olduklarını belirtti.

“Memur-Sen olarak 14 yıldır yetkili sendikayız ve bugün bir milyonu aşkın üyemiz var. Büro Memur-Sen olarak ise yüz yirmi bine yaklaşan üye sayısıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen Coşkun, sendikal rekabetin kavga değil, hizmet zemininde olması gerektiğinin altını çizdi.

"HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM"

Açıklamasında taleplerine de yer veren Coşkun, memurların yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntılara dikkat çekti.

Coşkun, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesini, mülakatın kaldırılmasını ve liyakatin esas alınmasını, memurlara kira yardımı yapılmasını, şiddete karşı tüm memurları kapsayan tek yasa çıkarılmasını, fazla mesai ücretlerinin eksiksiz ödenmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını ve memurların alım gücünün artırılmasını talep etti.

Son olarak sendikalarının etik çizgiden ödün vermeden faaliyet yürüttüğünü belirten Coşkun, “Yıllardır sendikamız hakkında ‘doktriner, pragmatik’ yada ‘sarı sendika’ tanımlamasını dikte edenlerin, bugünlerde gazetelere verdikleri demeçlerde, bir siyasi partinin il başkanına ve milletvekiline katkılarından dolayı teşekkür etmesinin ne kadar etik olduğunu ve ‘sarı sendika’ tanımlaması yaparken dönüp bir daha aynaya bakmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi