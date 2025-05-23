Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum’un ardından gittiği Tokat'ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, Türkiye genelinde 11 Nisan'da etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen Kömeç köyündeki meyve bahçelerini gezdi.

Burada arazi sahiplerinden zirai donun etkileri hakkında bilgi alan Bayraktar, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan doğal afet ve mevsim kaymalarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Afetten zarar gören bölgeleri gezmeye devam ettiklerini belirten Bayraktar, şunları anlattı:

“Dün Çorum ve Amasya ilimizi bitirdik. Bahçe ziyaretimizi yaptık. Çiftçilerimizle oda başkanlarımız ile bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu tarihin en büyük afeti. Bunu burada ifade edelim. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum, bu yaşıma geldim böyle afet görmedim. Son 30 yılın ısı değerlerini yaşadık. Eksi 15 dereceyi gördük, eksi 20 dereceyi gördük. Tabii 5-6-7 derecelerde birtakım tedbirler almak suretiyle ürünleri kurtarmak mümkün olabilir ama eksi 10 dereceden sonra artık ürünü kurtarmak mümkün değil. Ürünlerimizin tamamının zarar gördüğünü tespit etmiş durumdayız."

Don olayının 65 ilde etkili olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle meyve bahçelerimiz bundan zarar gördü. Tokat ilimizde üzüm bağlarında, şeftali ağaçlarımızda, ceviz, erik ve kiraz bahçelerimizde zarar görünüyor. Zarar oranı Tokat ilimizde yüzde 70 ila 100 mertebesinde. Bu oran fevkalade yüksek. Üreticimiz mağdur. Çiftçilerimiz böyle bir afet karşısında örgütlerini yanlarında görmek istiyor. Afetin başladığı günden itibaren oda başkanlarımız sahada. Çiftçilerimizin yanındalar. Bize bilgi akışını sağladılar. Her türlü doğru bilgiyi aktardılar. Bu bilgiler ışığında biz 65 ilde çiftçilerimizin doğal afetten zarar gördüğünü açıkladık."

Bayraktar, Tokat Ziraat Odası Başkanı Salih Yıldırım'ı ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü.

Editör: AA AJANS