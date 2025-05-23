İnönü Anadolu Lisesi, geleneksel Türk resim sanatlarına dikkat çekmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. “Öğrencim, Öğretmenim” adıyla yürütülen projede roller değişti; öğretmenler öğrencilerden, öğrenciler öğretmenlerden öğrenerek unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına yeniden hayat verdi.

“Roller Değişiyor” temasıyla hayata geçirilen projede; vitray, dokuma, alüminyum folyo kabartma, hat sanatı ve ebru gibi geleneksel Türk resim sanatları ön plana çıkarıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan çalışmada, sanatla düşünen, araştıran ve yorumlayan bireyler yetiştirilmesi amaçlandı.

SANATLA KÖPRÜ KURDULAR

İnönü Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmenleri Özlem Kış ve Zehra Özçakır’ın öncülüğünde yürütülen projeye 14 gönüllü öğretmen ve 21 öğrenci katıldı. Altı hafta süren çalışmalarda öğrenci-öğretmen etkileşimiyle empati duygusunun pekişmesi hedeflendi.

58 ESERLE SERGİ AÇILDI

Proje kapsamında oluşturulan 58 eser, her bir öğretmen ve öğrencinin ortak emeğiyle hayat buldu. Eserler, bugün düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu. Açılışa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, okul müdürleri, öğretmenler ,veliler ve öğrenciler katıldı.

Bu anlamlı proje, geçmişle geleceği sanat aracılığıyla buluştururken; eğitimde empati, iş birliği ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir örnek teşkil etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR