15 Temmuz 2016 gecesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonucunda birçok vatandaşımızın şehit olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkan milletin zaferidir. Her biri vatanseverlikleriyle ve milletin birliği için gösterdikleri cesaretle anılan şehitlerimiz, Türk milletinin gönlünde özel bir yer tutmaktadır.” dedi.

ÇORUM’UN 13 KAHRAMANI

Başkan Aşgın, Çorumlu vatan kahramanları; Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Özgür Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan, Yakup Kozan ve Ümit Çoban’ın, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin birliğine ve demokrasisine sahip çıkmak için büyük fedakârlıklarda bulunduklarını, bu uğurda şehit düştüklerini söyledi.

15 Temmuz'da, vatan için canlarını ortaya koyan tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Başkan Aşgın “Onlar, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en yüce şekilde temsil etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerine sıkı sıkıya sarılmış gerçek kahramanlardır. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde simgelemiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerine sahip çıkmak uğruna canlarını feda etmişlerdir.” dedi.

15 TEMMUZ, UNUTULMAZ BİR DİRENİŞİN SİMGESİDİR

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz 2016’da milletimizin iradesine ve demokratik değerlerimize yönelik alçakça bir saldırıya maruz kaldığımızı ancak, milletimizin cesareti ve kahramanlığı sayesinde bu saldırını bertaraf edildiğini belirterek şunları söyledi;

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

“Karanlık geceyi aydınlığa çeviren, milletimizin feraseti, cesareti ve vatanseverliği oldu. Sokaklara dökülen her bir vatandaşımız, tankların önüne yatan her bir kahraman, demokrasimize sahip çıkma iradesini tüm dünyaya gösterdi.

15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, Türk milletinin ortak değerlerine, özgürlüğüne, adaletine ve demokrasisine sahip çıkma azminin sembolüdür. Bu günü anmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, milli irademize olan güvenimizi artırmak adına büyük bir fırsattır. 15 Temmuz'un üzerinden geçen her yıl bize gösteriyor ki, Türk milleti her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde, milli irademizi koruyarak daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar, bu millet için en değerli varlıkları olan canlarını seve seve feda ettiler. Bizlere düşen görev ise, onların mirasına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde bu aziz vatanı daha da ileriye taşımaktır.”

