Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyen denetimlerinin yanı sıra işletmelerde satışa sunulan temel ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farklarda denetlendi.

Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

Editör: İHA AJANS