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Hastalığın bulaşma oranının yüksek olduğunu hatırlatan Tahtasız, “Sungurlu ilçemize bağlı Büyükincesu Köyünde şap hastalığı nedeniyle, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahalleleri karantinaya alındı. Şap hastalığını önleyici en büyük etken aşılama. Düzenli ve yoğun aşılama ile bu hastalık önlenebilirdi. Hastalık görülen bölgede hayvan hareketliliği çok sıkı bir şekilde kontrol altına alınmalıdır” dedi

“DÜZENLİ AŞILAMA ŞART”

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi ve Veteriner hekimlerle görüşerek bilgi alan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, edindiği bilgiler doğrultusunda alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

“4-6 ayda bir düzenli şekilde aşılama yapılması, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması en başta yapılması gerekenler. Hasta hayvanlar ile sağlıklı hayvanların hemen birbirinden ayrılması. Hasta hayvanların bulunduğu yerin dezenfeksiyonu, hasta hayvanların altlıklarının yakılması da hastalığın daha fazla yayılmaması için alınması gereken tedbirlerden. Şap hastalığında en etkili önlem düzenli aşılama. Bakanlığın bu konuda çok daha hassas olması ve tüm ülkede düzenli aşılama programını yürütmesi oldukça önemli. Çorum Sungurlu Büyükincesu köyümüzde görülen şap hastalığının bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyoruz.”