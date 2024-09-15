Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.haftasında, Ankara’da karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, galibiyet özlemine de son verdi.

Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son galibiyetini geçen sezon play-off’ta aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 16 Mayıs’ta konuk ettiği Kocaelispor’u 2-1 yenerken, sonrasında Bodrum FK ile play-off yarı finalinde eşleşip 1-1 ve 0-0’lık sonuçlar aldı.

Bu sezon ise Ümraniyespor’a 3-0 yenilen Çorum FK, Fatih Karagümrük’le 2-2, Bandırmaspor’la 0-0, Sakaryaspor’la da 1-1 berabere kalmıştı.