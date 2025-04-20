Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E Grubu 9.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Türk Telekom’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda harika bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyespor periyodu 28-13 kazandı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk Türk Telekom üst üste bulduğu sayılarla farkı kapattı ve periyodu 26-11 kazanarak soyunma odasına 39-39 eşitlikle girdi.

Üçüncü periyot denk bir mücadeleye sahne olurken, dördüncü periyotta oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Ankara temsilcisi maçı 81-65 kazandı.

Bu sonucun ardından Türk Telekom puanını 16’a yükselterek zirve yarışını sürdürürken, ev sahibi Çorum Belediyespor ise 12 puana yükseldi.



Editör: RIFAT KARA