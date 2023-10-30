Bahçelievler 7. Sokak’taki kendi adını taşıyan spor akademisinde geleceğin sağlıklı kuşaklarını ve yıldız sporcularını yetiştiren Nermin Özkeskin, 2003 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Antrenörlük Bölümü’nden mezun oldu. 3. Kademe Kıdemli Voleybol Antrenörlüğü belgesi yanında, cimnastik antrenörlüğünü de yan branş olarak sürdürüyor.

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 Bir çok okulun yıl sonu etkinliğinde ve milli bayramlarda gösterilen düzenleyen Nermin Hoca, Çorum’da 15 yıldan beri yüzme, pilates, zumba dersleri veriyor, voleybol hakemliği yapıyor ve çocuk cimnastiği çalıştırıyor. Okullarda, bireysel ve takım yarışlarında pek çok birinciliklere imza attı.

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03-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verdiklerini belirten Nermin Hoca, yer cimnastiğinde yakaladıkları başarıyı aletli cimnastikte de yakalamayı amaçladıklarını belirterek, “Sportmenlik, sevgi, saygı, hoşgörü, disiplin, kurallara uyum gibi özellikleri benimseyen, bunları karakterinin bir parçası haline getirmeye çalışan çocuklar yetiştirmek asıl amacımız” ifadesini kullanıyor.

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Nermin Hoca Spor Akademisi’nin elde ettiği başarılar ise şöyle sıralanıyor: Minik A ve minik B il birinciliği (erkek), küçükler il 1, 2, 3 ve 4’üncülüğü (kız), minik A 1, 2 ve 4’üncülüğü (kız), minik B il birinciliği (kız).  Takım olarak, minik A, B ve küçükler il birinciliği.

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