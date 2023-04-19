STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer *, Selim Şenöz **, Anıl Küçükkaraca ***

4.HAKEM: Tolga Akbaba

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali ****, Serkan *, Erkan ****, Emre ****, Fatih Selimhan * (Dk. 23 Atakan Akkaynak ***), Murat ****, Suat *** (Dk. 67 Selim *), Ferhat *** (Dk. 83 Timur *), Sinan **, Gökhan ** (Dk. 67 Hurşit *), Eren * (Dk. 46 Atakan Cangöz ***)

YEDEKLER: Bayram, Sabrican, Mustafa Eren, Ozan, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

İNEGÖLSPOR: Bekir *, Furkan * (Dk. 78 Hamza *), Yılmaz ** (Dk. 65 Bahadır *), Yasin *, Orhan * (Dk. 46 Niyazi Batuhan **), Erman **, Uğur **, Gökhan Meral **, Ersel * (Dk. 65 Sefa **), Volkan *, Ömer Faruk **

YEDEKLER: Gökhan Siverek, Yusuf Ziya, Hakan Demirci, Hakan Öztürk, Alperen, Ferit.

TEKNİK DİREKTÖR: Bahaddin Güneş

GOLLER: Dk. 34 Orhan (kendi kalesine), Dk. 62 Suat

KIRMIZI KART: Dk. 44 Serkan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Ali, Ferhat (Çorum FK), Ömer Faruk (İnegölspor)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 33.hafta maçında konuk ettiği Bursa temsilcisi İnegölspor’u hem de 10 kişi kalmasına rağmen 2-0 gibi net bir skorla yenerek, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Dün, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Tekirdağ bölgesi A klasman hakemlerinden Mehmet Ali Özer’in yönettiği maça ilgi büyüktü. 8 bin civarında Çorum FK taraftarının izlediği maça hızlı başlayan Çorum FK, 34.dakikada Orhan Aktaş’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

44.dakikada, Serkan Yavuz’un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Çorum FK, ikinci yarıda oyunu kendi yarı alanında kabullenip, ani ataklarla ikinci golü ararken, 62.dakikada, ani gelişen atakta Suat’la farkı ikiye çıkarttı.

Bursa temsilcisinin üç topunun direkten döndüğü karşılaşmayı 2-0 gibi net bir skorla kazanan Çorum FK, puanını 66’ya yükseltti ve maç fazlasıyla haftaya lider giren Şanlıurfaspor’dan koltuğu geri aldı. Ligde kalma mücadelesi veren İnegölspor ise 35 puanla düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Suat'ın yerden altı pasa gönderdiği topa Sinan ve Eren dokunamadı.

DAKİKA 8: Yine sağdan gelişen atakta, Serkan'ın pasında topla buluşan Suat'ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Gökhan uygun durumda olmasına rağmen kötü bir vuruşla, farklı şekilde üstten auta attı.

DAKİKA 29: Çorum FK atağında, Murat'ın pasında topla buluşan Suat, sağ çaprazdan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Bekir gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 33: Çorum FK bu kez soldan etkili geldi. Son çizgiye inen Erkan'ın ortasında, Suat penaltı noktası civarında, gelişine vurdu, aut.

DAKİKA 34: GOL! Çorum FK golü buldu. Gökhan'ın pasında Suat'an önce araya giren İnegölsporlu Orhan ters bir vuruşta topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

DAKİKA 45: İnegölspor atağı 44.dakikada ani gelişti. Serkan, atağı kesmek isterken, Gökhan yerde kalınca hakem ikinci sarıdan Serkan'a kırmızı kart gösterdi. 45.dakikada kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada Ömer Faruk kafayı vurdu, kaleci Ali harika çıkarttı, korner.

DAKİKA 52: İnegölspor atağında, Yılmaz yayın gerisinden çok sert vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.

DAKİKA 56: Ani gelişen Çorum FK atağında, Ferhat'ın uzun topunda savunmanın arkasına sarkan Sinan, topu önüne aldı, ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu kalecinin üzerine yaptı.

DAKİKA 62: GOL! Çorum FK'yı rahatlatan ikinci gol geldi. Sağdan gelişen atakta, Atakan Cangöz'ün pasına hareketlenen Suat, bire birde rakibini geçip sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleciden seken topu takip edip, boş kaleye gönderdi: 2-0.

DAKİKA 71: İnegölspor atağında, Niyazi Batuhan ceza yayı civarından vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top üst direkten döndü.

DAKİKA 85: İnegölspor atağında, sağdan Sefa ortaladı, kaleci Ali'nin yumrukladığı top kısa düştü, Bahadır'ın kaleye gönderdiği top üst direkten döndü, dönen topu defans uzaklaştırmak isterken atak yönüne göre sağa açılan topu önünde bulan Sefa, altı pasın sağ çaprazından, karşı karşıya pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Ali mükemmel çıkarttı, korner.

DAKİKA 88: İnegölspor atağında, Niyazi Batuhan yayın sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Ali topu kornere çelmeyi başardı.

(Hüseyin AŞKIN)