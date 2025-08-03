Sungurlu'da kavun yetiştiriciliği ve satışı yapan Cevat Alımcı, kavun satışına aralıksız devam ediyor.

Kavuncu Cevat Alımcı, ilçenin meşhur kavunlarının yanı sıra karpuzları da Fen Lisesi yanında ki kavşakta müşterilerine sunuyor.

İlçede 15 yıldır kavun yetiştirdiğini söyleyen Cevat Alımcı, özellikle '10 dilim' olarak adlandırılan meşhur kavunlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Alımcı, ilçeye bağlı köylerde ki üreticiler tarafından yetiştirilen verimi, tadı ve kokusuyla bilinen kavuna talebin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

10 dilim kavunun yanı sıra diğer kavunların ve karpuzların da lezzetli olduğunu belirten Alımcı, “Kavun yetiştirmeye yaklaşık 100 dönüm arazide başladım. Sungurlu’da 10 dilim kavunu ilk ben hasadını yaparak satışa çıkardım. Sadece Sungurlu’ya değil şehir dışına, Ankara ve İstanbul’a da kavun gönderiyorum.” diye konuştu.

Bu cins kavunların hem aroması ve veriminin güzel olduğunu hem de 10 dilim şeklinde olduğu için kesiminin daha kolay olduğunu belirten Alımcı, “Bu kavunun üzerinde 10 dilim çizgileri var. Ne 9, ne 11, ne eksik, ne fazla. Yemesine ve tadına da doyum olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ