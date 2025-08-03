Milli Görüş camiasının öncülerinden Kireçocağı Köyü’nden gelme 62 yaşındaki Durmuş Batman sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 09 Temmuz’da toprağa verildi.

AK Parti önceki dönem İl yöneticisi Levent ime Ramazan, Davut ve Oğuzhan Batman’ın babası, Çorum Belediyesi’nden emekli Seydi Batman’ın ağabeyi olan 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden İl Genel Meclisi adayı olan Çorum Belediyesi’nden emekli Durmuş Batman için vatandaşlara helva dağıtıldı.

Durmuş Batman’ın vefatı nedeniyle Aşiyan Cafe’de önceki gün dua edilerek helva dağıtıldı. Helva dağıtımına ilgi gösteren vatandaşlar acılı aileye bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi