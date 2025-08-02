Çakır İnşaat & Hafriyat kurucularından Abdullah ve Şaban Torun’un yeğenleri, Jandarma Komutanlığı’ndan emekli Salim Torun, hayatını kaybetti.

Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun zamandır Ankara’da tedavi gören 50 yaşındaki Salim Torun, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

2 çocuk babası Salim Torun’un cenazesi bugün (02 Ağustos 2025 Cumartesi günü) Çorum merkeze bağlı Ahilyas Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ