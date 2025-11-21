Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla duygusal anların yaşandığı özel bir program düzenlendi. Hastane yönetimi, hekimler, sağlık çalışanları ve prematüre bebeklerin ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, hastanenin yenidoğan yoğun bakım hizmetlerindeki kapasite ve başarı oranlarına dikkat çekti. Üç basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri, 28 küvöz kapasitesi, anne uyum odaları ve deneyimli kadrosuyla hastanenin bölgede öne çıkan merkezlerden biri olduğunu belirten Gömeç, Ocak–Ekim döneminde toplam 1.161 bebeğin sağlıklı şekilde taburcu edildiğini açıkladı. Gömeç, mortalite oranının %1,33 ile uluslararası standartların altında seyrettiğini de kaydetti.

Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Kürşad Gökçe ise yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uygulanan modern bakım modelleri ve tedavi yaklaşımlarına ilişkin bilgiler verdi.

Etkinlikte prematüre bebeklerin gelişim süreçlerini anlatan fotoğraf ve video gösterimi duygusal anlara sahne oldu. Programın en dikkat çekici bölümünü ise tedavileri tamamlanarak taburcu edilen bebeklerin annelerinin paylaşımları oluşturdu.

Anneler, Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin ilk günden itibaren kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, “Gece yorgun olduğumuzda sabah hemşirelerimiz ‘Siz biraz dinlenin, altını biz değiştiririz’ diyerek bize nefes aldılar,” ifadeleriyle sağlık çalışanlarının fedakârlığını dile getirdi. Aynı soruyu defalarca sorulduğunda bile doktorların sabırla açıklama yaptığını vurgulayan anneler, ekipteki şeffaflık, ilgi ve moral desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Muhabir: SELDA FINDIK