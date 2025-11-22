Hükümet, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu erteleme ve 2015 yılındaki borçlarını silmek için düğmeye bastı. Hazırlığı devam eden yasal düzenleme TBMM'deki torba teklife eklenecek. Yasal düzenlemeyle 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. Sabah gazetesinin haberine göre, 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait 3.1 milyar TL'lik borcu ise silinecek.

GSS NEDİR? ZORUNLU MU?

GSS, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta" olarak tanımlanır. GSS 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.

KİMLERİ KAPSAR?

Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er, erbaş ile askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 33 grup ile birlikte bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları kapsamda. Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılır.

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Çalışmayanların, başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılıyor. Gelir testi yaptırılmadığında da her ay 780,15 lira prim hesabına borç yazılıyor ve bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

GSS, başka kapsamda sağlık sosyal güvencesinin bulunmadığı günden itibaren başlar. Örneğin; sigortalı bir işte çalışan vatandaş işten ayrıldıktan sonra başka sosyal güvencesi bulunmuyor veya başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor ise otomatik olarak GSS başlatılıyor.