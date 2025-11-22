Kasım ayıyla birlikte bankaların emekli maaş promosyonlarında rekabet yeniden alevlendi. Milyonlarca emekli, maaşını hangi bankaya taşıyacağını belirlemek için güncel promosyon miktarlarını yakından takip ediyor. Kamu ve özel bankaların kampanyalarını yenilemesiyle birlikte en yüksek promosyon tutarları da netlik kazandı.

BANKALAR PROMOSYON YARIŞINDA

Emekli promosyonları, bankalar için müşteri çekme ve finansal hareketliliği artırma açısından önemli bir araç olmaya devam ediyor. Bankalar hem düz promosyon hem de kredi, kredi kartı ve fatura talimatı gibi ek şartlara bağlı ek ödemeler sunarken; emekliler de en avantajlı teklifi araştırıyor. Promosyon tutarları maaş aralığına ve üç yıllık taahhüt şartına göre değişiklik gösterebiliyor.

KASIM 2025 GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların açıkladığı yeni kampanyalara göre hem kamu hem özel bankalarda promosyon rakamları ciddi biçimde yükselmiş durumda. Güncel liste şöyle:

Kamu Bankaları

Halkbank: 12.000 TL

Ziraat Bankası: 12.000 TL

Vakıfbank: 12.000 TL + ek promosyonla toplam 30.000 TL

Özel Bankalar

TEB: 12.000 TL + ek promosyonla toplam 21.000 TL

Türkiye Finans: 12.000 TL + ek promosyonla toplam 27.000 TL

DenizBank: 12.000 TL + ek promosyonla toplam 27.000 TL

Akbank: 15.000 TL + ek promosyonla toplam 25.000 TL

İş Bankası: 15.000 TL + ek promosyonla toplam 24.000 TL

ING Bank: 15.000 TL + ek promosyonla toplam 25.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL + ek promosyonla toplam 25.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL + ek promosyonla toplam 30.000 TL

Kuveyt Türk: 24.000 TL + ek promosyonla toplam 27.500 TL

Albaraka Türk: 15.600 TL + ek promosyonla toplam 19.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL + ek promosyonla toplam 31.000 TL

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

Kasım 2025 itibarıyla en yüksek toplam promosyonu sunan banka QNB Finansbank oldu. Banka, 20.000 TL’lik düz promosyonun üzerine ek şartlarla birlikte toplam 31.000 TL ödeme sağlıyor. Buna en yakın rakipler ise Yapı Kredi ve Vakıfbank, her ikisi de 30.000 TL’ye ulaşan toplam promosyon paketleriyle listede üst sıralarda yer aldı.