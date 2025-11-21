Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısından itibaren motorine zam geldi.

MOTORİN 60 LİRAYI AŞTI

Motorine cuma günü 1,84 TL zam yapıldı. Zamlı tarife pompa fiyatlarına yansıdı. Zam sonrası Çorum'da motorin fiyatı 60 lirayı aştı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

ÇORUM

Benzin litre fiyatı: 56.51 TL

Motorin litre fiyatı: 61.19 TL