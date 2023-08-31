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Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Barış! Sihirli bir sözcük değil. Tüm silahların susmasıyla birlikte, bölüşerek, paylaşarak, dayanışma içerisinde özgürce bir yaşamı tanımlayan temel sözcüklerden birisi. Ve Dünya'da insanın denemediği tek yol. Barış!Gözyaşlarının dindiği, insanlığın birikimlerinin ve doğanın ürettiği tüm değerlerin talan edilmediği bir Dünyayı kurmanın diğer adı. Barış! En kötü koşullarda sağlanan barışın kazananı olmayan en haklı savaştan daha iyi olduğu. Yapacağımız basın açıklamasına gönlü barıştan yana olan tüm dostlarımızı bekliyoruz” denildi.