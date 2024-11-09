Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.hafta maçında bugün İstanbul temsilcisi Pendikspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekipte hedef mutlak galibiyet.

Evinde aldığı 1-0’lık Gençlerbirliği galibiyetinden sonra deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü de 3-2 yenerek bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor karşısında seriyi üç maça çıkartma peşinde. Hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Ahmet Said, Landre, Kasongo ve Burak Süleyman forma giyemeyecek.

Maç öncesi son antrenmanını dün yapan kırmızı-siyahlı ekip karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Ligin en başarılı deplasman takımı olan Pendikspor cephesinde de hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Yeni teknik direktörü Sedat Ağçay nezaretinde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan ve henüz gol yemeyen İstanbul ekibi, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

16 puanlı 11.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 17 puanlı 9.sıradaki Pendikspor arasında bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Aydın bölgesi üst klasman hakemi Eren Özyemişci düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Özyemişci’nin yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Gökmen Baltacı ile Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz yapacak. İzmir bölgesinden Levent Balcı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.